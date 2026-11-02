Bayer (20) im Schneesturm auf 2600 Metern gerettet

Freunde ließen ihn einfach zurück

„Um 13.30 Uhr starteten die drei am Klettersteig. Sie hatten dreieinhalb Stunden Zeit, bis es finster wurde. Der Königsjodler ist einer der längsten Klettersteige Österreichs, für den man eigentlich fünf bis sechs Stunden braucht“, so Einsatzleiter Wolfgang Haggenmüller. Um 19 Uhr war der 20-Jährige zu erschöpft, um weiterzumachen. Seine Begleiter ließen ihn zurück und stiegen noch in der Nacht auf bereits geschlossene Matrashaus auf fast 3000 Metern.