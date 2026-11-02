Naturschutzgutachten bremst Herbertinger-Leitung

Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz hat die Verhandlungen zur Erneuerung der 100 Jahre alten Stromtrasse von Bürs nach Deutschland auf nächstes Jahr verschoben. Grund sind Bedenken wegen sensibler Moorflächen. Naturschutzanwältin Katharina Lins stellt gegenüber der „Krone“ jedoch klar: Die Naturschützer seien nicht die Sündenböcke für die Verzögerung.
Das 400-Millionen-Euro-Großprojekt der Illwerke-VKW zur Erneuerung der strategisch immens wichtigen 220-kV-Herbertinger-Leitung – auf rund 71 Kilometern durch Vorarlberg sollen 259 Masten abgetragen und weitgehend an denselben Standorten neu errichtet werden –, zieht sich weiter in die Länge. Ursprünglich sollten die behördlichen Verhandlungen am 3. und 4. November 2026 über die Bühne gehen, doch daraus wird heuer nichts mehr: Denn die Bezirkshauptmannschaft Bregenz sagte die Verhandlungstermine ab und verlangt zusätzliche Gutachten zur Bodenbeschaffenheit. Die Verhandlungen wurden auf frühestens 2027 verschoben.
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