Naturschutzgutachten bremst Herbertinger-Leitung

Das 400-Millionen-Euro-Großprojekt der Illwerke-VKW zur Erneuerung der strategisch immens wichtigen 220-kV-Herbertinger-Leitung – auf rund 71 Kilometern durch Vorarlberg sollen 259 Masten abgetragen und weitgehend an denselben Standorten neu errichtet werden –, zieht sich weiter in die Länge. Ursprünglich sollten die behördlichen Verhandlungen am 3. und 4. November 2026 über die Bühne gehen, doch daraus wird heuer nichts mehr: Denn die Bezirkshauptmannschaft Bregenz sagte die Verhandlungstermine ab und verlangt zusätzliche Gutachten zur Bodenbeschaffenheit. Die Verhandlungen wurden auf frühestens 2027 verschoben.