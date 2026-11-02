„Solche Sadisten wollen Macht über andere haben“

Für den klinischen Psychologen, Psychotherapeuten und Gerichtsgutachter Barnabas Neumayer aus Pucking ist klar, dass ein Sadist hinter der heimtückischen Tat zu Halloween in Linz-Oed stecken muss. „Ein derart antisoziales Phänomen ist mir bekannt. Meist fängt es mit Tierquälerei an und geht dann auf Menschen über“, erklärt der Experte.