Alkolenker tötete Seniorin: Warten auf Totenschein

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Sonntagabend das Leben einer 82-jährigen Pensionistin. Die betagte Innviertlerin hatte gegen 17.50 Uhr die Weilhartstraße in der Ortschaft Wildshut bei St. Pantaleon überquert. Dabei war sie offenbar von einem Pkw-Lenker übersehen worden. Der 46-Jährige erfasste die Seniorin mit seinem weißen VW Caddy, die Dame blieb schwer verletzt am Boden liegen.