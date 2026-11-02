Alkolenker tötete Seniorin: Warten auf Totenschein

Als eine 82-Jährige im Innviertel die Straße überqueren wollte, wurde sie vom Auto des 46-Jährigen erfasst und verstarb am Unfallort. Da aber keiner der zwei anwesenden Notärzte den Totenschein ausstellen durfte, war die Straße insgesamt fünf Stunden gesperrt.
Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Sonntagabend das Leben einer 82-jährigen Pensionistin. Die betagte Innviertlerin hatte gegen 17.50 Uhr die Weilhartstraße in der Ortschaft Wildshut bei St. Pantaleon überquert. Dabei war sie offenbar von einem Pkw-Lenker übersehen worden. Der 46-Jährige erfasste die Seniorin mit seinem weißen VW Caddy, die Dame blieb schwer verletzt am Boden liegen.
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