Hund als „Flitzer“ vor Matchball bei Klub-WM

Finale der Klub-WM in Chile. Fünfter und entscheidender Satz im Thriller, der darüber entscheidet, wer den Weltpokal gewinnt. Die Faustballer des FBC Linz AG Urfahr liegen 8:10 zurück, nehmen vor dem ersten Matchball für ihren brasilianischen Gegner Novo Hamburgo ein Timeout, als Kurioses passiert...