Gemeinde muss Trinkwasser für die Zukunft sichern

Gleich drei Quellen von Seeham waren im Sommer trocken gelegt und brachte den Ort in große Versorgnungsnot. Hilfe kam aus einer Nachbargemeinde. Die Quellen sollen im kommenden Jahr saniert werden und auch weitere Maßnahmen gegen den Wassermangel werden kommen.
Im heurigen trockenen Hitze-Sommer hatte die kleine Flachgauer Gemeinde Seeham arge Probleme mit ihrer Trinkwasserversorgung bekommen. Gleich drei Quellen waren im Juni bereits trocken und konnten keinen Tropfen mehr liefern. „Obertrum hat uns gerettet“, berichtet Bürgermeister Christian Altendorfer (ÖVP). Mit einer ausgeliehenen Pumpe wurde man von der Nachbargemeinde versorgt. Das soll künftig vermieden werden.
„Wir werden im Frühjahr die Quellen sanieren“, so der Ortschef. Es werden etwa Wurzeln und anderer Verwuchs entfernt. In einem weiteren Schritt erhöht Obertrum die Pumpleistung, von der Seeham profitieren wird. Auch in den Haushalten selbst wird angesetzt.
Wie schon in anderen Gemeinden werden elektronische Wasserzähler installiert, um Verluste zu minimieren. Man ist auch auf der Suche nach neuen Quellen unter dem Obertrumersee.
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