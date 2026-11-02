Gemeinde muss Trinkwasser für die Zukunft sichern

Im heurigen trockenen Hitze-Sommer hatte die kleine Flachgauer Gemeinde Seeham arge Probleme mit ihrer Trinkwasserversorgung bekommen. Gleich drei Quellen waren im Juni bereits trocken und konnten keinen Tropfen mehr liefern. „Obertrum hat uns gerettet“, berichtet Bürgermeister Christian Altendorfer (ÖVP). Mit einer ausgeliehenen Pumpe wurde man von der Nachbargemeinde versorgt. Das soll künftig vermieden werden.