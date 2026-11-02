Trainer weiß: Daher stottert jetzt der Sturm-Motor

Abschalten, durchschnaufen, kurz die Füße hochlagern. Bei Sturm stand am Montag ein trainingsfreier Tag auf dem Programm. Wer wollte, konnte sich behandeln und massieren lassen. Streicheleinheiten braucht momentan wohl auch der Kopf nach den doch enttäuschenden Ergebnissen in der Vorwoche.
„Es sind außergewöhnliche Herausforderungen, die auf unsere junge und doch sehr stark dezimierte Mannschaft warten. Dafür braucht es außergewöhnliche Leistungen, sowohl körperlich als auch mental. Wenn man sich diesen intensiven Block anschaut, wie wir da die Startphase gemeistert haben, dann haben wir die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Ergebnis- und leistungstechnisch. Das darf man nicht außer Acht lassen“, betont Fabio Ingolitsch, dessen Elf die vierte englische Woche in Serie in Angriff nimmt.
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