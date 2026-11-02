Trainer weiß: Daher stottert jetzt der Sturm-Motor

„Es sind außergewöhnliche Herausforderungen, die auf unsere junge und doch sehr stark dezimierte Mannschaft warten. Dafür braucht es außergewöhnliche Leistungen, sowohl körperlich als auch mental. Wenn man sich diesen intensiven Block anschaut, wie wir da die Startphase gemeistert haben, dann haben wir die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Ergebnis- und leistungstechnisch. Das darf man nicht außer Acht lassen“, betont Fabio Ingolitsch, dessen Elf die vierte englische Woche in Serie in Angriff nimmt.