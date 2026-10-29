Bühnenfieber, sexy Outfits und Alf Poier im Talk

Es ist einiges los in der High Society: Alf Poier präsentierte sein neues Buch und sprach mit krone.tv über seine Karriere, Angelo Kelly plauderte vor seinen zwei Österreich-Konzerten über seine Kindheit und beantwortete unsere Frage nach einem Kelly-Family-Comeback. Dazu gibt’s heiße Halloween-Looks der Stars aus den letzten Jahren. Birgit Waldsam präsentiert die Society-Highlights in Adabei Prime.