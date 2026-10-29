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„Nicht dieser Prince“

Verwechslung! Mann hielt Prinz William für Popstar

Royals
29.10.2026 18:34
Ups! Ein Mann hielt Prinz William einst fälschlicherweise für einen berühmten Musiker.
Ups! Ein Mann hielt Prinz William einst fälschlicherweise für einen berühmten Musiker.(Bild: AFP/DANIEL RAMALHO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Prinz William war zu Gast in der „Graham Norton Show“ und erzählte eine witzige Anekdote: Ein Mann habe ihn einst bei einer Veranstaltung für den US-Sänger Prince gehalten – und prompt zum Singen von „Purple Rain“ aufgefordert.

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In einem Gespräch mit Graham Norton in der „Graham Norton Show“ zeigte sich der Prinz von Wales lässig und bestens gelaunt. Auf die Frage, ob es vorkomme, dass Menschen ihn nicht erkennen, antwortete William: „Ja, das passiert eigentlich ziemlich regelmäßig“. 

Lustige Verwechslung
Er berichtete unter anderem von einem kuriosen Zwischenfall, der sich bei einem öffentlichen Termin auf der Grafschaft Somerset ereignete. Ein Mann aus dem Publikum habe William gefragt, wann er denn endlich singen werde. William habe die Frage zunächst nicht verstanden, aber nach kurzer Zeit dämmerte es ihm: Der junge Mann hatte sich gewünscht, dass William den bekannten Song „Purple Rain“ von Poplegende Prince aufführt. „Wie sich herausstellte, wollte er, dass ich ,Purple Rain‘ singe – aber ich kenne den Text nicht“, sagte William lachend in der Talkshow. Eine Frau habe den Mann anschließend aufgeklärt: „Nein, nein, er ist nicht dieser Prince.“ Der Mann hatte den Thronfolger mit dem 2016 verstorbenen Musiker Prince verwechselt. 

William wollte Polizist oder DJ werden
Graham Norton fragte den Prinzen von Wales auch, was er denn für einen Berufswunsch gehabt hätte, wenn er nicht König geworden wäre. Schmunzelnd sagte William, dass er da „kurz überlegen müsse, was er im Fernsehen sagen dürfe“ und antwortete weiter, dass er gerne Polizist geworden wäre. 

Hier sehen Sie den Ausschnitt der „Graham Norton Show“, in welcher William scherzhaft über seine ursprünglichen Berufswünsche berichtet:

Dann erzählt er, dass er außerdem einmal DJ werden wollte, er hatte sich damals sogar einen Künstlernamen ausgedacht: „Ich dachte mir einen Namen aus: Ich hieß ,DJ Xara‘ mit einem ,X‘ – der war nicht gut“. Scherzhaft formte er in der Show mit den Armen auch ein „X“, woraufhin die anderen Gäste der Talkshow fragten, ob das sein „Move“ gewesen sei. Lachend verneinte William und betonte weiter, dass sein Talent nie gereicht habe, um irgendwo professionell aufzutreten. 

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Williams Auftritt in der Show war eine Premiere: Es war das erste Mal, dass der 44-Jährige in einer Talkshow wie dieser auftrat. Mit seinem Auftreten stellte der Enkel der Queen unter Beweis, wie sympathisch und bodenständig er ist. 

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