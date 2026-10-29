Verwechslung! Mann hielt Prinz William für Popstar

Lustige Verwechslung

Er berichtete unter anderem von einem kuriosen Zwischenfall, der sich bei einem öffentlichen Termin auf der Grafschaft Somerset ereignete. Ein Mann aus dem Publikum habe William gefragt, wann er denn endlich singen werde. William habe die Frage zunächst nicht verstanden, aber nach kurzer Zeit dämmerte es ihm: Der junge Mann hatte sich gewünscht, dass William den bekannten Song „Purple Rain“ von Poplegende Prince aufführt. „Wie sich herausstellte, wollte er, dass ich ,Purple Rain‘ singe – aber ich kenne den Text nicht“, sagte William lachend in der Talkshow. Eine Frau habe den Mann anschließend aufgeklärt: „Nein, nein, er ist nicht dieser Prince.“ Der Mann hatte den Thronfolger mit dem 2016 verstorbenen Musiker Prince verwechselt.