Schiff nach Drohnenangriff in Bulgarien gesunken

Es war auf dem Weg von Haifa (Israel) nach Constanta in Rumänien, als sich der Vorfall ereignete. Die Seedrohnen, die das Containerschiff versanken, seien aus östlicher Richtung gekommen, sagte der Chef von Bulgariens Verteidigung, Emil Eftimow. Die Militärs hätten im Voraus Informationen über den Angriff gehabt und seien davon nicht überrascht gewesen. Wer hinter der Drohnenattacke in Warna stecken könnte, sagte die Regierung nicht.