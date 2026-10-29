IHS-Chef Bonin für Staatsbürgerschafts-Debatte

Aktuell gilt eine Art Geburtslandbegünstigung. Kinder von Migrantinnen und Migranten, die in Österreich geboren sind, können die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren Aufenthalt beantragen. Für andere Menschen ist der Erwerb nach frühestens zehn Jahren möglich. Das Abstammungsprinzip habe „über Jahre und Jahrzehnte“ in Österreich „sehr gut funktioniert“, sagte ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner am Donnerstag in der „ZIB 2“. Das Ziel müsse sein, „so viele Leute so schnell wie möglich zu integrieren, nicht so viele Leute so schnell wie möglich einzubürgern“.