Fix! 99ers verlassen Graz nach Streit mit Stadt

Jetzt haben sie ihre Drohung tatsächlich wahr gemacht: Die Graz99ers verlassen aus Protest gegen angekündigte Sponsoring-Kürzungen ihre Heimatstadt Graz! Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird der regierende Eishockey-Meister Österreichs sein Heimspiel am 21. November gegen die Pioneers Vorarlberg nicht in Graz-Liebenau, sondern in der Kapfenberger Stadthalle austragen ...
Freilich: Zumindest fürs Erste wird sich der Auszug der 99ers aus Graz auf diese eine Partie beschränken – zumindest als Schuss vor den Bug der Stadtführung darf die Protestaktion vonseiten des Klubs daher allemal verstanden werden.
„Wenn wir nicht mehr willkommen sind, geht es auch anders!“
„Wir zahlen als Graz99ers pro Saison über 400.000 Euro Miete – für Spiele oder Trainings unserer Mannschaften bis runter in den Jugendbereich. Wenn wir als Spitzensport-Team in Graz aber nicht mehr willkommen sind, geht es auch anders“, hatte 99ers-Präsident Herbert Jerich erst Mitte Oktober gegenüber der „Krone“ erklärt. Und machte nun Nägel mit Köpfen ...
Zur Erinnerung: Vor Kurzem war vonseiten der stadteigenen Holding Graz angekündigt worden, ab der Saison 2027/28 das Sponsoring der Profi-Mannschaften des SK Sturm Graz, des GAK und der 99ers zu beenden. Lediglich die Bereiche „Frauen, Nachwuchs und Special Needs unterstützen wir bei allen drei Vereinen auch in Zukunft – im Ausmaß von 85 Prozent des aktuellen Volumens“.
„... dann gibt es auf Sicht auch kein Frauen- oder Special-Team!“
Was 99ers-Boss Jerich als untaugliche Beruhigungspille sieht, wie er der „Krone“ sagte: „Wenn man die Kampfmannschaft wegbrechen lässt, dann gibt es auf Sicht auch kein Frauen- oder Special-Team mehr.“
Womöglich hätte das Duell der 99ers gegen die Pioneers Vorarlberg am 21. November in Graz ohnehin nicht stattfinden können. Denn gleichentags kommt es im neben der Eishalle befindlichen Fußball-Stadion zum Bundesliga-Duell von GAK und SK Rapid. Ein Spiel, das als Hochrisiko-Spiel eingestuft ist. Eine Verschiebung der 99ers-Partie wäre durchaus möglich gewesen ...
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