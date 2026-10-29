Fix! 99ers verlassen Graz nach Streit mit Stadt

„Wenn wir nicht mehr willkommen sind, geht es auch anders!“

„Wir zahlen als Graz99ers pro Saison über 400.000 Euro Miete – für Spiele oder Trainings unserer Mannschaften bis runter in den Jugendbereich. Wenn wir als Spitzensport-Team in Graz aber nicht mehr willkommen sind, geht es auch anders“, hatte 99ers-Präsident Herbert Jerich erst Mitte Oktober gegenüber der „Krone“ erklärt. Und machte nun Nägel mit Köpfen ...