Bugatti-CEO ließ Schlüssel stecken: Luxusauto weg!

Als der Diebstahl schließlich bemerkt wurde, hatte der Täter bereits eine gute Stunde Vorsprung und war in Slowenien – über das Signal das Auto war seine Route zu verfolgen. Der 36-jährige Kroate, der in der Gegend wohnt, wollte sich laut Rimac eigentlich um einen Job bewerben. Dann sah er den Sportwagen mit dem Schlüssel und versuchte sein kriminelles Glück...