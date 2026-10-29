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Regeln für Autofahrer

Darauf müssen Kroatien-Reisende ab November achten

Ausland
29.10.2026 17:30
Im Herbst drohen auf den Straßen Dunkelheit, Nebel, Regen oder schlechte Sicht.
Im Herbst drohen auf den Straßen Dunkelheit, Nebel, Regen oder schlechte Sicht.(Bild: FOTOKERSCHI / DAVID RAUSCHER)
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Von krone.at

Für alle, die mit dem Auto nach Kroatien reisen, heißt es ab 1. November: Vorsicht! Wer einen kleinen Handgriff vergisst, riskiert eine Geldstrafe.

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Ab Sonntag, 1. November gilt bei Autofahrten in Kroatien eine wichtige Verkehrsregel. Denn Autofahrer müssen auch tagsüber wieder mit eingeschaltetem Licht unterwegs sein.

Regel gilt bis Ende März
Bei Kraftfahrzeugen zwischen 1. November und 31. März muss auch während der Fahrt am Tag das Tagfahrlicht oder das Abblendlicht eingeschaltet sein. 

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Wer ohne Licht fährt, riskiert Strafe
Die Bestimmung ist nicht neu: Sie tritt jedes Jahr zu Beginn der dunkleren Jahreszeit in Kraft. Wer ohne vorgeschriebene Beleuchtung auf der Straße angehalten wird, muss mit einer Strafe von 30 Euro rechnen.

Motorräder und Mopeds müssen ganzjährig auch tagsüber mit Abblendlicht gefahren werden. Wer dagegen verstößt, zahlt dieselbe Geldstrafe wie ein Autofahrer.

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