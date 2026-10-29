Angriff bei Paris hat rassistischen Hintergrund

Den Ort Trappes habe er ausgesucht, weil dieser als „Hochburg von Islamisten gelte“. Eine terroristische Absicht bestritt der 39-Jährige hingegen. Seinen Angriff in den Pariser Vororten Trappes und La Verrière bezeichnete er als legitim, wie der Anti-Terror-Staatsanwalt Olivier Christen sagte. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden bei dem allein lebenden Angestellten einer Autofirma Dutzende selbst entworfene Aufkleber mit Parolen wie „100 Prozent französisch“. Auf einem Aufkleber ist die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) erwähnt. Kévin T. sagte, die Aufkleber selbst entworfen und bei Amazon bestellt zu haben. Er sei aber gar kein Parteianhänger.