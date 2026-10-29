Lenker (73) stürzte mit Pkw rund 100 Meter ab

Schwerer Zwischenfall am Mittwochabend in Navis (Bezirk Innsbruck-Land)! Ein Einheimischer (73) kam mit seinem Pkw über den Straßenrand hinaus und stürzte dabei 100 Meter über steiles Gelände ab. Seine Frau (70) wurde eingeklemmt und musste befreit werden.
Der 73-jährige Einheimische war gegen 20.30 Uhr mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Navis unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich seine 70-jährige Ehefrau.
Der Lenker dürfte aufgrund des dichten Nebels den Straßenverlauf nicht mehr rechtzeitig erkannt haben und geriet deshalb über den Straßenrand hinaus. Dabei stürzte das Auto rund 100 Meter über steiles Gelände ab, bevor es in einem Wassergerinne zum Stillstand kam.
Beide Insassen wurden verletzt
Durch den Unfall wurde die Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide Insassen erlitten erhebliche Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert.
Am Pkw selbst entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.
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