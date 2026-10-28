KPÖ will 2027 auch in OÖ für Überraschung sorgen

Neue Mannschaft für die Wahlen 2027

Mit Blick auf die Landtags- und Gemeinderatswahlen im Herbst 2027 wächst aber auch in Oberösterreich die Hoffnung. Am Mittwoch präsentierte die KPÖ in Linz ihre neue Mannschaft. Michael Roth-Schmida (54), seit fünf Jahren im Linzer Gemeinderat, wird als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl antreten. Ihm folgt die Sozialwirtin Christina Pree (32). Partei-Urgestein Gerlinde Grünn, die seit 2009 im Linzer Gemeinderat sitzt, konzentriert sich künftig auf die Landespolitik und führt die KPÖ bei der Landtagswahl an.