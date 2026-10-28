Gemeinde kassierte zwei Jahre zu hohe Gebühren

„Es waren letztendlich die Beträge, die die VP vorgeschlagen hat, bevor sie unserem Antrag zugestimmt hat“, meint SP-Vizebürgermeister Christian Renner. Er will aber weder dem Beamten noch der ÖVP eine böse Absicht unterstellen. „Fehler können passieren, aber es hat niemand etwas davon, wenn die Verantwortung dafür lange hin und her geschoben wird. Wichtig wäre jetzt, die zu hoch verrechneten Gebühren rasch an die Betroffenen rückzuerstatten.“