Anouk Lamm Anouk: Ferkel, Schafe und Vogelschwarm

In der Installation schwingt zugleich viel Poesie, denn sie kann als Aufruf zu Zärtlichkeit und Empathie verstanden werden. In diese Richtung wirkt auch eine Herde aus Schafen (Bronze), die sich zu einem Gesamten zusammenfügen oder ein Schwarm an Staren (Kristallharz). Anouk deutet Schwarmintelligenz als interessantes Sozialgefüge an, in dem Individuen aufeinander reagieren, ohne dass jemand die Führung übernimmt.