Fünf brutale Schläger konnten ausgeforscht werden

Aufgrund intensiver Ermittlungen der Polizei konnten nun mehrere zurückliegende Straftaten in einem Lokal in St. Martin im Mühlkreis geklärt werden. Die ausgeforschten Verdächtigen sind alle noch sehr jung, zwischen 16 und 18 Jahren alt.
Am 19. September gegen 1.35 Uhr hatte ein unbekannter Täter in dem Mühlviertler Lokal einem Besucher einen Faustschlag versetzt. Zu der Tat konnte nun ein 18-Jähriger aus Wels als Verdächtiger ausgeforscht werden.
Drei gegen einen
Am selben Tag attackierten drei Unbekannte gegen 3.40 Uhr am Parkplatz des Lokals einen Gast, schlugen und traten mit Füßen auf den am Boden Liegenden ein und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei konnte nun einen 17-jährigen Welser als mutmaßlichen Täter ausforschen.
Zwei gegen einen
Am 4. Oktober gegen 0.10 Uhr hatte ein Unbekannter einem Lokalgast grundlos einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, ein Freund des Angreifers schlug ebenfalls auf den Gast ein. Beide Verdächtigen, ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Linz, konnten ausgeforscht werden.
Vier gegen einen
Ebenfalls am 4. Oktober gegen 4.10 Uhr war es zu einem Raufhandel am Parkplatz des Lokals gekommen, wobei vier Burschen gemeinsam einen Lokalbesucher mit Schlägen und Tritten attackierten, ihn zu Boden brachten und dann auf das wehrlose Opfer noch weiter eintraten. Einer der Verdächtigen, ein 16-jähriger Linzer, konnte nun ebenfalls ausgeforscht werden.
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