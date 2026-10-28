Fünf brutale Schläger konnten ausgeforscht werden

Drei gegen einen

Am selben Tag attackierten drei Unbekannte gegen 3.40 Uhr am Parkplatz des Lokals einen Gast, schlugen und traten mit Füßen auf den am Boden Liegenden ein und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei konnte nun einen 17-jährigen Welser als mutmaßlichen Täter ausforschen.

Zwei gegen einen

Am 4. Oktober gegen 0.10 Uhr hatte ein Unbekannter einem Lokalgast grundlos einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, ein Freund des Angreifers schlug ebenfalls auf den Gast ein. Beide Verdächtigen, ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Linz, konnten ausgeforscht werden.