Ausländische Besucher sorgen für Tourismus-Plus

Wirtschaftswachstum und Tourismusstrategie als Faktoren

Das größte Wachstum gibt es laut Winkelhofer bei Besuchern aus Tschechien (+27%) und Polen (+24%). Damit scheint die oberösterreichische Tourismusstrategie zu fruchten, denn Tschechien ist darin explizit als Kernmarkt definiert, und in Polen läuft im heurigen Sommer eine TV-Werbekampagne für Oberösterreichs Seen und Berge. Begünstigt wird das Gäste-Plus aber sicher auch vom vergleichsweise guten Wirtschaftswachstum in Tschechien und Polen, das vielen das Urlauben ermöglicht.