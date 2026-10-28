Wolfgangsee gibt für 500 Begeisterte den Takt an

Vor der Bilderbuchkulisse des Sees wird nicht nur fleißig geübt, sondern auch gelacht, gefeiert und Freundschaft gepflegt.70 Dozenten stehen den Teilnehmern mit Gruppen- und Einzelkursen zur Seite. Das Besondere: Hier darf man seine musikalischen Helden nicht nur aus der Ferne bewundern, sondern ihnen ganz nah kommen, von ihnen lernen und ihnen am Abend mitunter gleich wieder auf der Bühne begegnen.