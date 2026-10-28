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Woodstock Academy

Wolfgangsee gibt für 500 Begeisterte den Takt an

Oberösterreich
28.10.2026 14:00
Drei Orte, zwei Bundesländer: Musik und der Wolfgangsee werden zum verbindenden Element bei der ...
Drei Orte, zwei Bundesländer: Musik und der Wolfgangsee werden zum verbindenden Element bei der Woodstock Academy(Bild: Anklang)
Porträt von Alexandra Halouska
Von Alexandra Halouska

Wenn die Klarinette mit der Trompete flirtet, das Dirndl beim Tanzbein-Schwingen in Bewegung gerät und die Hotelrezeption plötzlich zum Konzertsaal wird, dann ist Woodstock-Zeit am Wolfgangsee. Noch bis 29. Oktober verwandelt die Woodstock Academy St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang in einen klingenden Treffpunkt für rund 500 Musikbegeisterte.

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Vor der Bilderbuchkulisse des Sees wird nicht nur fleißig geübt, sondern auch gelacht, gefeiert und Freundschaft gepflegt.70 Dozenten stehen den Teilnehmern mit Gruppen- und Einzelkursen zur Seite. Das Besondere: Hier darf man seine musikalischen Helden nicht nur aus der Ferne bewundern, sondern ihnen ganz nah kommen, von ihnen lernen und ihnen am Abend mitunter gleich wieder auf der Bühne begegnen.

Mischung aus Können und Geselligkeit
Aus musikalischer Fortbildung wird so ein Erlebnis, das weit über Noten, Taktgefühl und Technik hinausgeht. Dass Musik am Wolfgangsee keine großen Bühnen braucht, bewies das Oktoberfest im Hotel Gasthof zur Post. Pünktlich zum Nationalfeiertag wurde bei Bier, Blasmusik und bester Gesellschaft aufgespielt.

Tagsüber wurde in Einzelstunden oder Gruppenkursen musiziert.
Tagsüber wurde in Einzelstunden oder Gruppenkursen musiziert.(Bild: teresa.jodlbauer)
(Bild: Anklang)

Die Innsbrucker Böhmische, die Eschenauer Tanzlmusi und die Dreital Musi sorgten für einen zünftigen Dämmerschoppen – und für jene besondere Mischung aus Können und Geselligkeit, die das Woodstock-Feeling ausmacht. Vor allem bei der Eschenauer Tanzlmusi war kein Halten mehr. Kurzerhand wurde die Hotelrezeption zum Konzertraum.

Echte Gemeinschaft
Mittendrin: „Krone“-Stipendiat Martin Tasser aus Vorarlberg. Unser Gewinner genoss sechs Nächte am schönen Wolfgangsee, buchte sich gleich 20 Kurse aus dem Workshop-Programm und legte die Anfahrt dorthin jeweils im exklusiven „Krone“-Shuttle zurück. Auch die Side Events waren für ihn inkludiert.

Am Abend wurde gemeinsam gefeiert.
Am Abend wurde gemeinsam gefeiert.(Bild: teresa.jodlbauer)

St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl rücken bei der Academy ebenso zusammen wie die Menschen, die aus unterschiedlichen Generationen und Regionen anreisten. Woodstock verbindet zwei Bundesländer – und schafft zugleich etwas, das im Alltag oft zu kurz kommt: echte Gemeinschaft. Viele Teilnehmer sind längst Wiederholungstäter. Denn hier entstehen Verbindungen, die auch dann halten, wenn die Instrumente längst wieder eingepackt sind.

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