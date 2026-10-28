Diese Geschenke gibt´s heuer zum Weltspartag

Weil der Weltspartag heuer auf einen Samstag fällt, feiern viele Banken bereits am Freitag. Schon die ganze Woche über können sich Kunden Präsente abholen. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wo es was gibt. Doch: Lange nicht alle haben etwas zu feiern, nur mehr jeder Dritte kann am Ende des Monats überhaupt etwas ansparen.