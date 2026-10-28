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In den Bank-Filialen

Diese Geschenke gibt´s heuer zum Weltspartag

Oberösterreich
28.10.2026 11:20
Von Malsets für Kinder über ein Quartett-Kartenspiel zu Österreichs Bergen bis hin zu ...
Von Malsets für Kinder über ein Quartett-Kartenspiel zu Österreichs Bergen bis hin zu Stofftieren (siehe Bild) verschenken die Banken in Oberösterreich heuer wieder Präsente.(Bild: Sparkasse OÖ)
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Von Krone Oberösterreich

Weil der Weltspartag heuer auf einen Samstag fällt, feiern viele Banken bereits am Freitag. Schon die ganze Woche über können sich Kunden Präsente abholen. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wo es was gibt. Doch: Lange nicht alle haben etwas zu feiern, nur mehr jeder Dritte kann am Ende des Monats überhaupt etwas ansparen.

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Anlässlich des Weltspartages am 31. Oktober laden Oberösterreichs Banken zum Feiern ein. Programm gibt es vielerorts am Freitag, Geschenke meist schon die ganze Woche. Die „Krone“ gibt einen Überblick.

  • Hypo OÖ: Am Freitag gibt es in allen elf Filialen der Hypo OÖ Programm. Erwachsene können sich an diesem Tag zudem eine Linzer Torte abholen, Kinder Textilstempel.
  • Sparkasse OÖ: Hier wird ebenfalls am Freitag gefeiert. Kinder können sich ein Stofftier, ein Tintenroller-Set oder ein Kinderbuch aussuchen. Auf Geschenke für Erwachsene verzichtet die Sparkasse und spendet stattdessen 100.000 Euro an die Soziale Initiative.
  • Oberbank: Die ganze Woche verteilt die Oberbank in ihren Filialen Geschenke: Für Erwachsene einen Kalender, für Kinder ein Stempel-Set. Feiern mit Bewirtungen gibt’s am Freitag.
  • Raiffeisenlandesbank OÖ: Ebenfalls bereits jetzt bis inklusive Freitag können sich Kunden in den Raiffeisen-Filialen Präsente abholen: Ein Stofftier oder eines der Spiele Mikado, Stadt-Land-Fluss und Quartett.
  • VKB: Die VKB feierte bereits vergangene Woche, vor den Herbstferien, die Weltsparzeit. Ein Malset für Kinder wird aber auch diese Woche noch verteilt.

Jeder Dritte kann nichts zur Seite legen
Trotz aller Feierlichkeiten, die für die Banken freilich eine willkommene Gelegenheit sind, sich und ihre Produkte zu präsentieren, gibt es lange nicht für alle Grund zur Freude: Laut einer Studie von IMAS und Erste Bank bleibt jedem dritten Österreicher heuer am Monatsende gar nichts mehr zum Sparen übrig.

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Im Durchschnitt legen die Österreicher laut der Studie 306 Euro pro Monat zur Seite, um 14 Euro weniger als noch im Vorjahr. Nur 34 Prozent der Sparerinnen und Sparer sind mit diesem Betrag zufrieden. Das ist der niedrigste Wert in der jährlich durchgeführten Studie seit 2014.

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