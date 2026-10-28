Diese Geschenke gibt´s heuer zum Weltspartag

Weil der Weltspartag heuer auf einen Samstag fällt, feiern viele Banken bereits am Freitag. Schon die ganze Woche über können sich Kunden Präsente abholen. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wo es was gibt. Doch: Lange nicht alle haben etwas zu feiern, nur mehr jeder Dritte kann am Ende des Monats überhaupt etwas ansparen.
Anlässlich des Weltspartages am 31. Oktober laden Oberösterreichs Banken zum Feiern ein. Programm gibt es vielerorts am Freitag, Geschenke meist schon die ganze Woche. Die „Krone“ gibt einen Überblick.
Jeder Dritte kann nichts zur Seite legen
Trotz aller Feierlichkeiten, die für die Banken freilich eine willkommene Gelegenheit sind, sich und ihre Produkte zu präsentieren, gibt es lange nicht für alle Grund zur Freude: Laut einer Studie von IMAS und Erste Bank bleibt jedem dritten Österreicher heuer am Monatsende gar nichts mehr zum Sparen übrig.
Im Durchschnitt legen die Österreicher laut der Studie 306 Euro pro Monat zur Seite, um 14 Euro weniger als noch im Vorjahr. Nur 34 Prozent der Sparerinnen und Sparer sind mit diesem Betrag zufrieden. Das ist der niedrigste Wert in der jährlich durchgeführten Studie seit 2014.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.