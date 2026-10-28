Künstliche Intelligenz wacht über Kranke im Spital

Roboter-Offensive in oö. Spitälern

Noch im November will Haberlander eine Roboterstrategie für Oberösterreichs Medizin präsentieren. Bereits seit 2008 sind roboterassistierte Da-Vinci-Chirurgiesysteme im Einsatz, aktuell gibt es sieben davon. Kosten: 1,5 Millionen Euro pro Gerät, für die jährliche Wartung fallen 150.000 bis 180.000 Euro pro Gerät an. Nun sollen weitere OP-Roboter folgen. Wie viele angeschafft werden und wo diese stehen, will Haberlander demnächst bekannt geben. „Das chinesische Prinzip ,Patient first‘ nehmen wir mit: Services müssen sich rund um die Patienten organisieren. KI bietet großes Potenzial, ihnen Wege zu ersparen und Ärzten zu ermöglichen, gezielter für die Menschen da zu sein“, so Haberlander. AH