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SW Bregenz im Cup

Mit dem Messer zwischen den Zähnen gegen Salzburg

Vorarlberg
28.10.2026 07:25
Im 2020 traf RB Salzburg zuletzt im Cup auf Bregenz.
Im 2020 traf RB Salzburg zuletzt im Cup auf Bregenz.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Fußball-Festspiel für die Bregenzer! Heute (18) kommt mit RB Salzburg ein Spitzenteam des österreichischen Fußballs ins Ländle, es wird um den Viertelfinaleinzug im ÖFB-Cup gekämpft. Und da wollen die Hausherren nichts ohne Kampf aufgeben.

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„Mit dem Messer zwischen den Zähnen müssen wir auftreten, alle müssen über sich hinauswachsen. Nur dann können wir etwas gegen dieses Topteam erreichen“, weiß SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider vor dem großen Highlight im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen die Roten Bullen aus Salzburg. „Wenn wir die ersten 20 Minuten ohne ein Gegentor überleben, dann könnte es vielleicht spannend werden“, ist sich Schneider der klaren Rollenverteilung im Duell des Zweitligisten mit dem Erstligisten aber durchaus bewusst. „Trotzdem werden wir alles geben, wir werden mit unserer stärksten Mannschaft auflaufen und versuchen, sie möglichst viel und lange zu ärgern.“

Upgrade für VIP-Klub
Unabhängig vom Ausgang der Partie erhoffen sich die Bregenzer aber ein Fußballspektakel, auch auf den Rängen. Wobei das Wetter allerdings vielleicht nicht mitspielt. „Es schlägt um und das lockt natürlich keine Zuschauer an. Trotzdem hoffen wir aber auf 1500 bis 2000, das wäre super“, sagt Schneider, „als Verein wollen wir jedenfalls positiv in Erscheinung treten.“ Wozu auch die adäquate Gastgeberschaft gehört. Weswegen der VIP-Club für das heutige Spiel ein Upgrade bekommt. „Wir erwarten die Salzburger Führungsebene, das muss schon passen.“

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