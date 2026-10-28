Mit dem Messer zwischen den Zähnen gegen Salzburg

„Mit dem Messer zwischen den Zähnen müssen wir auftreten, alle müssen über sich hinauswachsen. Nur dann können wir etwas gegen dieses Topteam erreichen“, weiß SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider vor dem großen Highlight im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen die Roten Bullen aus Salzburg. „Wenn wir die ersten 20 Minuten ohne ein Gegentor überleben, dann könnte es vielleicht spannend werden“, ist sich Schneider der klaren Rollenverteilung im Duell des Zweitligisten mit dem Erstligisten aber durchaus bewusst. „Trotzdem werden wir alles geben, wir werden mit unserer stärksten Mannschaft auflaufen und versuchen, sie möglichst viel und lange zu ärgern.“