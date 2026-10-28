Mit den klaren Stimmen der Jugend

Seit 2024 leitet Jakob Peböck, Jahrgang 1993, den Chor, in dem er selbst einmal gesungen hat. Ein „Primus inter pares“ also, und das drückt er aus, indem er sich, um den Beifall nach jedem Stück entgegenzunehmen, an die Seite der Choristen stellt. Oder indem er sich völlig zurückzieht, was besonders beeindruckt bei einem Gesang des lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds mit dem Titel „Only in sleep“. Da sitzen alle Sängerinnen und Sänger wie zufällig verteilt auf dem Boden der Bühne im Halbdunkel und intonieren auch ohne Dirigenten unglaublich präzise. Welches Maß an Einfühlungsvermögen und Intuition hierfür nötig ist, kann man nicht hoch genug schätzen.