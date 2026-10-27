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So wird der Ski-Winter in Vorarlberg

Vorarlberg
27.10.2026 17:00
Im Skigebiet Mellau-Damüls fiel in der vergangenen Woche der erste Schnee. Davon ist hier am ...
Im Skigebiet Mellau-Damüls fiel in der vergangenen Woche der erste Schnee. Davon ist hier am Hasenbühel (Blick Richtung Süden) allerdings nicht viel übrig geblieben.(Bild: Webcam)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein milder, aber niederschlagsreicher Winter könnte Vorarlbergs Skigebieten gute Bedingungen bescheren – zumindest in höheren Lagen. Während am Arlberg und im Montafon schon bald die ersten Lifte laufen, müssen sich Wintersportler in tieferen Lagen eher länger gedulden.

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Während im Rheintal der Herbst nur langsam dem Winter weicht, laufen in den höher gelegenen Skigebieten Vorarlbergs die Vorbereitungen für den Saisonstart bereits auf Hochtouren. Wer wissen möchte, wie das Wetter in den kommenden Monaten werden könnte – und ob sich der Kauf einer Saisonkarte lohnt – , kann unter anderem die Daten des europäischen Klimabeobachtungsdienstes Copernicus (C3S) zurate ziehen.

Milder, aber niederschlagsreicher Winter
Dieses Modell berechnet globale Klimamuster anhand von Ozeantemperaturen sowie Luftströmungen und deutet für Mitteleuropa auf einen insgesamt milden, aber sehr niederschlagsreichen Winter hin. Für die Vorarlberger Skigebiete bedeutet das: Ab etwa 1800 Metern aufwärts dürfte es den perfekten Schnee geben. Weiter unten im Tal muss man sich allerdings darauf einstellen, dass sich Schnee und Regen öfter mal abwechseln.

Startschuss in den Skigebieten fällt früh
Wer den Beginn der kommenden Skisaison gar nicht erwarten kann und schon Ende November bzw. Anfang Dezember auf die Piste will, hat im Ländle gute Karten. Die hoch gelegenen Gebiete läuten den Saisonbeginn wie gewohnt recht früh ein: Im größten Skigebiet Österreichs, am Arlberg, öffnet Lech Zürs bereits am 2. Dezember seine Pforten. In Warth Schröcken geht es am 4. Dezember los, am Sonnenkopf am 11. Dezember.

Der offizielle Saisonstart im Montafon – insbesondere in der Silvretta Montafon und in Gargellen – ist für den 27. November geplant. Die Grasjochbahn wird am 28./29. November sowie am 5./6. Dezember im Wochenendbetrieb verkehren und ab 12. Dezember täglich unterwegs sein. Die Valiserabahn hingehen fährt durchgehend von 28. November bis zum Saisonende am 11. April.

Saisonende zwischen Anfang und Mitte April
In Mellau-Damüls ist der Startschuss für den 4. Dezember anvisiert. Die Saison läuft dann durchgehend bis zum 4. April. Im Kleinwalsertal gehts an Kanzelwand und Ifen ebenfalls in der ersten Dezemberhälfte los. Nur wer in tiefer gelegenen Gebieten wie dem Brandnertal oder an kleineren Hängen im Bregenzerwald oder am Bödele unterwegs ist, muss sich meist noch bis kurz vor Weihnachten gedulden – außer Frau Holle meint es spontan besonders gut mit den Wintersportlern.

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