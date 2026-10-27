So wird der Ski-Winter in Vorarlberg

Saisonende zwischen Anfang und Mitte April

In Mellau-Damüls ist der Startschuss für den 4. Dezember anvisiert. Die Saison läuft dann durchgehend bis zum 4. April. Im Kleinwalsertal gehts an Kanzelwand und Ifen ebenfalls in der ersten Dezemberhälfte los. Nur wer in tiefer gelegenen Gebieten wie dem Brandnertal oder an kleineren Hängen im Bregenzerwald oder am Bödele unterwegs ist, muss sich meist noch bis kurz vor Weihnachten gedulden – außer Frau Holle meint es spontan besonders gut mit den Wintersportlern.