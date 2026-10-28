Reumütige Teenie-Gang bittet Gericht um Nachsicht

Das Urteil: sechs Monate bedingte Haft und Bewährungshilfe. Eine milde Strafe, bedenkt man den Strafrahmen und die Tatsache, dass der 16-Jährige schon im strafunmündigen Alter Polizei und Staatsanwaltschaft bestens bekannt war. Erst vergangenen Mai war er am Landesgericht Feldkirch in einer anderen Sache mit einer Diversion davongekommen. Für die beiden bislang unbescholtenen Mittäter, ein Brüderpaar im Alter von 14 und 16 Jahren, endete der Prozess mit einer außergerichtlichen Einigung. Beide müssen jeweils 60 Sozialstunden leisten, sonst droht ihnen erneut ein Verfahren.