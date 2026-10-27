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Nun sollen Fahrgäste bei Öffis mitreden dürfen

Vorarlberg
27.10.2026 16:00
Die Meinung der Fahrgäste soll abgefragt werden.
Die Meinung der Fahrgäste soll abgefragt werden.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Verkehrsverbund Vorarlberg ruft sein „VMobil-Forum“ ins Leben. 25 ausgewählte Personen sollen nun mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten, wenn es um die Gestaltung der Öffi-Services geht. 

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Der Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV) hat – wie berichtet – angekündigt, eine neue Plattform zur Mitgestaltung der Mobilitätszukunft zu gründen, das sogenannte VMobil-Forum. Ziel war es, Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, in Diskussionsrunden, bei Umfragen oder bei Workshops ihre Perspektiven zur Weitergestaltung einzubringen.

Das Land versprach, im neuen Forum als ersten Schwerpunkt die neuen Tarife zu besprechen. Der Gesprächsstoff sollte den Teilnehmern also nicht ausgehen. Am Dienstag informierte der VVV, dass die „Auswahl des VMobil Forum-Kernteams“ abgeschlossen sei. Genau dieser Punkt sorgte bereits im Vorfeld für harsche Kritik der Grünen und der SPÖ. Die Teilnehmenden mussten sich nämlich bewerben und wurden anschließend ausgewählt. Mitmachen konnte als nicht jeder. Vom VVV hieß es dazu, dass sich insgesamt 58 Personen beworben hätten. Aus den „anonymisierten Daten“ der Anmeldungen wurde in Zusammenarbeit mit der FH Vorarlberg ein „demographisch, repräsentatives und diverses, 25-köpfiges Kernteam“ ausgewählt, das „möglichst divers“ sein sollte. Die Mitglieder dieses Kernteams wurden bereits informiert und auch schon zum ersten Workshoptermin eingeladen.

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Erste Reaktionen bleiben abzuwarten
„Wir freuen uns bereits auf unseren ersten Austauschtermin mit dem Kernteam, um unsere Angebote stetig weiterzuentwickeln und Verbesserungen für die Fahrgäste umzusetzen,“ sagt VVV-Geschäftsführer Christian Hillbrand dazu. Gerade die Tarifreform hat in jüngster Vergangenheit für hitzige Diskussionen gesorgt. Bleibt abzuwarten, was das „Kernteam“ nun dazu zu sagen hat.

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