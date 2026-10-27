Nun sollen Fahrgäste bei Öffis mitreden dürfen

Das Land versprach, im neuen Forum als ersten Schwerpunkt die neuen Tarife zu besprechen. Der Gesprächsstoff sollte den Teilnehmern also nicht ausgehen. Am Dienstag informierte der VVV, dass die „Auswahl des VMobil Forum-Kernteams“ abgeschlossen sei. Genau dieser Punkt sorgte bereits im Vorfeld für harsche Kritik der Grünen und der SPÖ. Die Teilnehmenden mussten sich nämlich bewerben und wurden anschließend ausgewählt. Mitmachen konnte als nicht jeder. Vom VVV hieß es dazu, dass sich insgesamt 58 Personen beworben hätten. Aus den „anonymisierten Daten“ der Anmeldungen wurde in Zusammenarbeit mit der FH Vorarlberg ein „demographisch, repräsentatives und diverses, 25-köpfiges Kernteam“ ausgewählt, das „möglichst divers“ sein sollte. Die Mitglieder dieses Kernteams wurden bereits informiert und auch schon zum ersten Workshoptermin eingeladen.