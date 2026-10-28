A Shocking Development at the Doctor’s Office! What Happens Next?

For weeks, rumors had been circulating about the future of the popular community doctor, Dr. Hannes Hoffmann. The practice had already been closed since mid-August due to illness, but the announced reopening never took place.

Instead, the closure was extended several times. It has now been announced that the doctor has voluntarily resigned from his position as a panel doctor. “It is true that Dr. Hannes Hoffmann has resigned from his contract with the health insurance system. This position is now open for application, effective January 1, 2027. We are confident that a timely replacement will be possible.”