Hände weg von Halloween-Kostümen für Haustiere!

Es geht auch ohne Kostüm

Auch eine ruhige Rückzugsmöglichkeit ist wichtig, wenn es an der Tür häufig klingelt oder fremde Menschen in ungewöhnlichen Kostümen unterwegs sind. Süßigkeiten wie Schokolade oder zuckerfreie Produkte mit Xylit müssen für Tiere unbedingt unerreichbar bleiben.

Denn verantwortungsvolle Tierhaltung zeigt sich gerade dann, wenn wir auf etwas verzichten, das uns selbst Freude bereiten würde. Unsere Haustiere brauchen keine Verkleidung, sie brauchen Menschen, die ihre Grenzen respektieren.