Junge Christbäume: Bis zu 90 Prozent vertrocknet!

Die Aussichten für die kommende Ernte sind gut: „Ich bin zuversichtlich, dass es ausreichend steirische Christbäume geben wird“, beruhigt Lienhart. Allerdings sei auch heuer wieder mit einer moderaten Preisanpassung zu rechnen: „Die Kosten im Anbau steigen auch für uns seit vielen Jahren. Langsam macht sich das auch im Preis der Bäume bemerkbar. Sie werden dieses Jahr wieder etwas teurer, aber die Erhöhung hält sich in Grenzen.“