Trump überrascht mit Ansage zum Ukraine-Krieg

Trump hatte zuletzt Selenskyjs Ablöse gefordert

Bemerkenswert ist Trumps Ankündigung auch vor dem Hintergrund seiner jüngsten Angriffe auf den ukrainischen Staatschef. Erst Anfang Oktober hatte der Republikaner offen einen Machtwechsel in Kiew gefordert. „Ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt“, erklärte Trump damals.