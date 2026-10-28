Baumgartner rettet RB: „Hätte ich nicht gedacht!“

Zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent

„Wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, wäre es lustig geworden“, scherzte der ÖFB-Kicker. Über einen längeren Zeitraum sei es für den 27-Jährigen noch „total schwierig“. „Vor einer Woche hatte ich viereinhalb Monate lang kein Spiel gemacht. Es wäre also auch Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Aber ich freue mich sehr und weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, wie das jetzt alles für mich gelaufen ist.“