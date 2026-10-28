Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Leidenszeit

Baumgartner rettet RB: „Hätte ich nicht gedacht!“

Fußball International
28.10.2026 08:01
Christoph Baumgartner jubelt
Christoph Baumgartner jubelt(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erst riss Christoph Baumgartner jubelnd die Arme hoch, dann fiel ihm Trainer Martín Demichelis erleichtert in die Arme. Mit zwei späten Toren hatte der Joker RB Leipzig vor dem drohenden Pokal-Aus bewahrt und seine Comeback-Geschichte um ein weiteres Kapitel ergänzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin froh, dass ich jetzt schon so einen Impact haben kann. Das hätte ich vor einer Woche so nicht gedacht“, sagte Baumgartner nach dem 2:1 in der zweiten Runde bei Drittligist Rot-Weiss Essen.

In der 62. Minute eingewechselt, drehte der Österreicher mit seinem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten (78. und 82. Minute) die Partie und sicherte RB beim Underdog den Einzug ins Pokal-Achtelfinale. „Das freut mich total, aber ich merke einfach schon noch, dass mir eine gewisse Power trotzdem fehlt“, räumte Baumgartner ein. Er sei „noch lange nicht bei 100 Prozent“ und die 30 Minuten Spielzeit bereits „sehr, sehr am Limit“ gewesen.

Zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent
„Wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, wäre es lustig geworden“, scherzte der ÖFB-Kicker. Über einen längeren Zeitraum sei es für den 27-Jährigen noch „total schwierig“. „Vor einer Woche hatte ich viereinhalb Monate lang kein Spiel gemacht. Es wäre also auch Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Aber ich freue mich sehr und weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, wie das jetzt alles für mich gelaufen ist.“

Lesen Sie auch:
Christoph Baumgartner
ÖFB-Ass mit Doppelpack
Baumgartner schießt Leipzig ins Cup-Achtelfinale!
27.10.2026
Traumtor in 93. Minute
Jubel um Sabitzer: Geniestreich nach Diskussion
28.10.2026

Denn sein Doppelpack war nach langer Pause wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel und einem geplatzten WM-Traum ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Nach viereinhalb Monaten Reha hatte Baumgartner vergangene Woche in der Champions League bei Real Madrid (1:4) sein Comeback gefeiert und beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (4:0) am Wochenende nach Einwechslung ebenfalls direkt getroffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.10.2026 08:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
146.236 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Adabei Österreich
Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in den USA!
106.569 mal gelesen
Martina Reuter nahm an ihrem allerersten Bodybuilding-Wettbewerb in den USA teil und freut sich ...
Österreich
Wie wird der Winter? Das sagen die ersten Trends
90.765 mal gelesen
Fix ist noch nichts – aber erste Trends lassen vorsichtige Prognosen für den heurigen Winter zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Kickl wettert über „skrupellose“ Meinl-Reisinger
1230 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger ist eines der Lieblingsziele von Herbert Kickls politischer Attacken.
Mehr Fußball International
Nach Leidenszeit
Baumgartner rettet RB: „Hätte ich nicht gedacht!“
Arsenal blamiert sich
„Größte Überraschung in der Geschichte des Cups“
Traumtor in 93. Minute
Jubel um Sabitzer: Geniestreich nach Diskussion
DFB-Pokal im Ticker
FC Bayern gegen FC Magdeburg – ab 20.45 Uhr LIVE
Debakel für „Gunners“
Blamage! Arsenal scheidet gegen Viertligisten aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf