Baumgartner rettet RB: „Hätte ich nicht gedacht!“

Erst riss Christoph Baumgartner jubelnd die Arme hoch, dann fiel ihm Trainer Martín Demichelis erleichtert in die Arme. Mit zwei späten Toren hatte der Joker RB Leipzig vor dem drohenden Pokal-Aus bewahrt und seine Comeback-Geschichte um ein weiteres Kapitel ergänzt.
„Ich bin froh, dass ich jetzt schon so einen Impact haben kann. Das hätte ich vor einer Woche so nicht gedacht“, sagte Baumgartner nach dem 2:1 in der zweiten Runde bei Drittligist Rot-Weiss Essen.
In der 62. Minute eingewechselt, drehte der Österreicher mit seinem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten (78. und 82. Minute) die Partie und sicherte RB beim Underdog den Einzug ins Pokal-Achtelfinale. „Das freut mich total, aber ich merke einfach schon noch, dass mir eine gewisse Power trotzdem fehlt“, räumte Baumgartner ein. Er sei „noch lange nicht bei 100 Prozent“ und die 30 Minuten Spielzeit bereits „sehr, sehr am Limit“ gewesen.
Zurück, aber noch nicht bei 100 Prozent
„Wenn es in die Verlängerung gegangen wäre, wäre es lustig geworden“, scherzte der ÖFB-Kicker. Über einen längeren Zeitraum sei es für den 27-Jährigen noch „total schwierig“. „Vor einer Woche hatte ich viereinhalb Monate lang kein Spiel gemacht. Es wäre also auch Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Aber ich freue mich sehr und weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, wie das jetzt alles für mich gelaufen ist.“
Denn sein Doppelpack war nach langer Pause wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel und einem geplatzten WM-Traum ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Nach viereinhalb Monaten Reha hatte Baumgartner vergangene Woche in der Champions League bei Real Madrid (1:4) sein Comeback gefeiert und beim Heimspiel gegen die SV Elversberg (4:0) am Wochenende nach Einwechslung ebenfalls direkt getroffen.
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