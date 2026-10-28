Wie Gasthaus 130 Jahre fast ohne Ruhetag auskommt

Es sind Geschichten wie diese, die zwischen alten Stuben und modernen Hotelzimmern die Sailer-Atmosphäre prägen. „Und es sind unsere 75 Mitarbeiter“, wirft der Chef ein. Nicht ohne Stolz erzählt er von jenen, die dem Haus schon lange verbunden sind: „Ohne sie könnten wir nicht 365 Tage im Jahr offen halten – auch das Restaurant.“ In der 130-jährigen Geschichte hat nur Corona eine Zwangspause notwendig gemacht. „Das haben nicht einmal die schweren Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg geschafft“, betont der Chef.