Trump schwächelt – doch Demokraten droht Debakel

Wird die „blaue Welle“ zum Rohrkrepierer?

Für die Demokraten steht damit viel auf dem Spiel. Gewinnen sie beide Kongresskammern zurück, könnten sie Trump erheblich unter Druck setzen. Doch dafür müssen sie nicht nur unzufriedene Wähler mobilisieren, sondern auch ihre eigenen Probleme überwinden. Ob ihnen das gelingt, entscheidet sich am Dienstag.