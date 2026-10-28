Ein Toter in Pakistan! Konflikt flammt erneut auf

Mehrere Verletzte seien in regionale Krankenhäuser verlegt worden, sagte der örtliche Polizeichef, Israr Ahmed, der Deutschen Presse-Agentur. Pakistan habe auf den Beschuss mit Artilleriefeuer reagiert. Die Gefechte dauerten bis in die frühen Morgenstunden am Mittwoch an, hieß es weiter. Eine Stellungnahme der afghanischen Seite blieb zunächst aus.