„Das Volk sind schon wir alle“

Die Parole „Wir sind das Volk“ hat wahrlich eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie hatte ihre Sternstunden – immer dann, wenn sie für Freiheit und Demokratie stand. In den bewegten Jahren 1848/49 zum Beispiel erklang dieser Ruf im Revolutionsgesang „Trotz alledem“ des Lyrikers Ferdinand Freiligrath – als Zeichen des Aufbruchs und Widerstands. Und als sich die Menschen in der DDR mit „Wir sind das Volk“ bei den Montagsdemonstrationen gegen die Diktatur auflehnten, da riskierten sie ihr Leben, um Mauern zu Fall zu bringen.