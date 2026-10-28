„Das Volk sind schon wir alle. Egal, wen wir wählen. Egal, wen wir lieben. Egal, woran wir glauben. Egal, welcher Minderheit oder welcher Mehrheit wir angehören.“ Es war eine wichtige Erinnerung, die Alexander Van der Bellen in seiner Rede zum Nationalfeiertag festhielt. Daran, den Begriff Volk nicht denen zu überlassen, die ihn für Ausgrenzung und hetzerische Stimmungsmache missbrauchen. „Die uns einreden wollen, dass nur gewisse Menschen in Österreich ‘das wahre Volk‘ seien“, so Van der Bellen.
Die Parole „Wir sind das Volk“ hat wahrlich eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie hatte ihre Sternstunden – immer dann, wenn sie für Freiheit und Demokratie stand. In den bewegten Jahren 1848/49 zum Beispiel erklang dieser Ruf im Revolutionsgesang „Trotz alledem“ des Lyrikers Ferdinand Freiligrath – als Zeichen des Aufbruchs und Widerstands. Und als sich die Menschen in der DDR mit „Wir sind das Volk“ bei den Montagsdemonstrationen gegen die Diktatur auflehnten, da riskierten sie ihr Leben, um Mauern zu Fall zu bringen.
Die dunkelste Stunde erlebte die Parole freilich unter den Nationalsozialisten, die sie für ihren „völkischen Reinheitswahn“ missbrauchten und die Menschen „in ‘wertvoll‘ und ‘wertlos‘ einteilten“, betonte unser Bundespräsident. „Wer dazu gehörte, hatte nichts zu befürchten. Wer nicht dazu gehörte, hatte alles zu befürchten.“
Gerade an diesem Tag der Freiheit war diese Erinnerung so bedeutend: Das Volk soll nie wieder ein völkisches werden.
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