„Größte Überraschung in der Geschichte des Cups“

„Ein wirklich trauriger Tag für uns“, meinte Arsenals Meister-Coach Mikel Arteta. Der 44-Jährige haderte vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir haben uns so viele Chancen erarbeitet und diese nicht genutzt. Und dann werden die Unterschiede so gering“, äußerte Arteta und fügte hinzu: „Das ist das Schöne am Fußball. Das ist auch das Schöne an diesem Wettbewerb.“