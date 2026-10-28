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Arsenal blamiert sich

„Größte Überraschung in der Geschichte des Cups“

Fußball International
28.10.2026 07:01
Während Fleetwood Town feiert, ist der Frust bei Arsenal riesengroß.
Während Fleetwood Town feiert, ist der Frust bei Arsenal riesengroß.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Sensation in England: Meister Arsenal blamierte sich im Ligacup gegen den Viertligisten Fleetwood Town. „Das ist die größte Überraschung in der Geschichte des Carabao Cups“, staunt die „Daily Mail“.

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Zum Vergleich: Arsenals Kader hat laut dem Portal „transfermarkt“ einen Marktwert von 1,38 Milliarden Euro. Fleetwoods Spieler kommen zusammen auf 2,75 Millionen Euro. Und während die „Gunners“ in der Premier League punktgleich mit Spitzenreiter Manchester City sind, ist Fleetwood Tabellen-18. in der 24 Teams umfassenden vierten Liga.

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Underdog jubelt im Elfmeterschießen
Arsenal zog am Dienstagabend im Achtelfinale bei Fleetwood Town mit 3:5 im Elfmeterschießen den Kürzeren. Aaron Loupalo-Bi (21.) hatte den Underdog vor Heimpublikum überraschend in Führung gebracht, Viktor Gyökeres (50.) glich für den Favoriten aus. Die Entscheidung musste dann vom Punkt fallen, wo Bruno Guimaraes als Einziger an Goalie Jay Lynch scheiterte.

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„Ein wirklich trauriger Tag für uns“, meinte Arsenals Meister-Coach Mikel Arteta. Der 44-Jährige haderte vor allem mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir haben uns so viele Chancen erarbeitet und diese nicht genutzt. Und dann werden die Unterschiede so gering“, äußerte Arteta und fügte hinzu: „Das ist das Schöne am Fußball. Das ist auch das Schöne an diesem Wettbewerb.“

Fleetwood feiert
Während die Londoner Frust schoben, feierte der Außenseiter aus der Küstenstadt im Nordwesten Englands die Pokal-Sensation. Es sei der „größte Abend in der Geschichte des Klubs“, jubelte Fleetwoods Trainer Matt Lawlor.

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