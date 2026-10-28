Fall führt nach 52 Jahren zu Serienmörder Bundy

Dutzende Morde – und dann ein Fehler

Bundy hatte in den 1970er Jahren Dutzende Frauen vergewaltigt und getötet. Vor seiner Hinrichtung gestand er mehr als 30 Morde in verschiedenen Bundesstaaten. Bei der Wahl seines letzten Opfers machte er einen folgenschweren Fehler: Ein junges Mädchen aus Florida, das er 1978 vergeblich zum Einsteigen in sein Auto zu überreden versuchte, war die Tochter eines Polizisten. Sie merkte sich das Kennzeichen von Bundys weißem Kleinbus, der – so stellte sich heraus – gestohlen worden war. Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich, Bundy wurde zum Tode verurteilt und 1989 hingerichtet.