100 Euro Strafe wegen Palästinenser-Tuch

Mit einer sogenannten „Kufiya“ – einem roten Kopftuch, das im arabischem Raum getragen wird und unter Palästinensern als politisches Symbol gilt – bedeckte eine deutsche Frau die untere Hälfte ihres Gesichtes, als sie mit Freundinnen am Weg zu einer angemeldeten Kundgebung in Salzburg war. Es dürfte sich um die Protestaktion Ende September 2025 gegen den FPÖ-Parteitag bei der Messe gehandelt haben. Dabei hielten Polizisten die Frau an und zeigten sie an.