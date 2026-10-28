Im Spitzenduell behielt Wilten einen kühlen Kopf

Im Krone-Spiel der Runde setzte sich Wilten dank eines Doppelpacks seines Torjägers mit 3:1 gegen Rinn/Tulfes durch. Trotz der Unterstützung durch die Ligakonkurrenz konnte der Verfolger dem Tabellenführer keine Punkte abknöpfen.
Der Kampf um die Tabellenspitze in der 1. Gebietsliga Mitte-West spitzte sich in den vergangenen Wochen ordentlich zu. Im direkten Duell mit Rinn/Tulfes behielt Wilten schließlich die Oberhand und setzte sich vor heimischem Publikum mit 3:1 durch.
„Es war ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir für uns entscheiden konnten“, freute sich Wilten-Trainer Rene Waldhart nach dem 3:1-Heimsieg der Innsbrucker über Rinn/Tulfes. Verfolgt wurde das Spitzenspiel auch von der Konkurrenz: Sowohl der Tabellenzweite Sistrans als auch der Drittplatzierte Nordkette waren vor Ort. „Spieler von den beiden Vereinen waren am Besele, um uns anzufeuern, damit wir dem Tabellenführer Punkte abnehmen“, erklärte Rinn/Tulfes-Trainer Werner Weger.
Punkte abzuknöpfen gelang der Truppe von Weger zwar nicht, während der Partie kochten die Emotionen jedoch stellenweise hoch. „Es war schon eine sehr hitzige Partie, wie es sich für ein Spitzenspiel gehört“, ergänzte der Gäste-Trainer.
Torjäger und Teamplayer
Entschieden wurde das Spiel durch einen Doppelpack von Tobias Kammerer. In der 77. Spielminute stellte er den 3:1-Endstand für Wilten her. „Tobi ist ein super Spieler und ein toller Mensch. Er ist auch ein richtiger Freak, wenn es um die Spielvorbereitung und Statistiken geht“, freute sich Waldhart über seinen Torjäger, der nach zehn Spielen bereits bei 17 Treffern hält.
Im Anschluss an die Partie wurde im Wiltener Vereinsheim für die gesamte Mannschaft gekocht und gemeinsam gegessen. „Das ist bei uns Tradition: Wir sitzen nach dem Spiel zusammen und essen gemeinsam. Wir haben einen guten Teamgeist“, sagte Waldhart. Und auch abseits des Platzes übernimmt Torjäger Tobias Kammerer Verantwortung: „Er kocht auch immer wieder mal für alle“, verriet Waldhart schmunzelnd.
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