Im Spitzenduell behielt Wilten einen kühlen Kopf

Torjäger und Teamplayer

Entschieden wurde das Spiel durch einen Doppelpack von Tobias Kammerer. In der 77. Spielminute stellte er den 3:1-Endstand für Wilten her. „Tobi ist ein super Spieler und ein toller Mensch. Er ist auch ein richtiger Freak, wenn es um die Spielvorbereitung und Statistiken geht“, freute sich Waldhart über seinen Torjäger, der nach zehn Spielen bereits bei 17 Treffern hält.