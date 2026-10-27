Bub (7) von Pferdeanhänger erfasst und überrollt

Mit dem Rücken zur Fahrbahn

Aufgrund der zahlreichen Festbesucher fuhr der 72-Jährige sehr langsam über den Radweg. Auf Höhe des bekannten „Beton Ei“ machte der Bub, der mit dem Rücken zur Fahrbahn stand, plötzlich einen Schritt zurück. Dabei wurde er von einer Strebe des Hängers erfasst und stürzte zu Boden. In weiterer Folge überrollte der Anhänger den Siebenjährigen.