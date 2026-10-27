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Schock in Vorarlberg

Bub (7) von Pferdeanhänger erfasst und überrollt

Vorarlberg
27.10.2026 08:58
Der verletzte Bub wurde zur ambulanten Behandlung ins LKH Feldkirch geflogen.
Der verletzte Bub wurde zur ambulanten Behandlung ins LKH Feldkirch geflogen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schockmoment am Montagnachmittag bei traditionellen „Goaßamarkt“ in Andelsbuch (Bregenzerwald): Ein Siebenjähriger wurde von einem Pferdeanhänger erfasst und überrollt. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 ins LKH Feldkirch geflogen werden. 

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Der Unfall ereignete sich am Nationalfeiertag gegen 15.30 Uhr in der Parzelle Itter. Ein 72-Jähriger war mit seinem Pkw samt Pferdeanhänger auf dem Heimweg von einem Festgelände. Da die L200 Bregenzerwaldstraße streckenweise gesperrt war, nutzte der Mann den für den Verkehr freigegebenen Radweg, um taleinwärts zu gelangen.

Mit dem Rücken zur Fahrbahn
Aufgrund der zahlreichen Festbesucher fuhr der 72-Jährige sehr langsam über den Radweg. Auf Höhe des bekannten „Beton Ei“ machte der Bub, der mit dem Rücken zur Fahrbahn stand, plötzlich einen Schritt zurück. Dabei wurde er von einer Strebe des Hängers erfasst und stürzte zu Boden. In weiterer Folge überrollte der Anhänger den Siebenjährigen.

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Mit Heli ins Krankenhaus
Der junge Patient zog sich durch den Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Alarmierte Rettungskräfte waren schnell zur Stelle und leisteten sofort Erste Hilfe.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Siebenjährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 zur ambulanten Behandlung in das LKH Feldkirch geflogen. Eine Alkoholkontrolle beim 72-jährigen Fahrzeuglenker ergab keine Beeinträchtigung.

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