„Griaß di“, „Hawara“, „vui“: Dialekt bleibt Trend

Viele offene Fragen zur Sprachvielfalt

Warum bei manchen Begriffen die Anzahl der mehr oder weniger geläufigen Bezeichnungen zurückgeht und bei anderen nicht, lasse sich nur schwer erklären, so die Autoren. Denkbar sei, dass sich die Ausdrucksvielfalt verringert, wenn die Bedeutung von Begriffen im Alltag zurückgeht. So etwa beim Maulwurf, der in der landwirtschaftlich geprägten Realität früherer Jahrhunderte eine größere Rolle spielte als heute. Diese Herleitung funktioniere hingegen beim Augenlid schon wieder nicht: „Obwohl dieses Körperteil sicher keine lebensweltliche Relevanz eingebüßt hat, sprechen wir eigentlich nur noch vom Augenlid oder Lid, aber nicht mehr von Augenluckl, Augendeckel oder Augenhebel, wie das noch in früheren Erhebungen der Fall war“, so Pluschkovits.

Für die Erforschung des Phänomens Sprachvielfalt ergibt sich jedenfalls, dass man sehr gut darauf achten müsse, mit welchen Begriffen Forschende Studienteilnehmer eigentlich konfrontieren. Denn je nach Anschauungsmaterial könnten eben sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskommen: „Damit zeigt die Studie auch, wie schwierig es ist, von ‘der‘ sprachlichen Vielfalt in Österreich zu sprechen. Je nachdem, welche Wörter man untersucht, kann das Bild sehr unterschiedlich ausfallen“, so Stöckle.