Stadlober fokussiert: „WM-Medaille fehlt noch“

Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober geht Ende November in ihre 14. Weltcupsaison. An Topergebnissen reich hat die Olympia-Bronzene von 2022 aber doch noch ein klares Projekt vor Augen. „Ich habe große Ambitionen. Die WM-Medaille fehlt mir noch. Das ist ein großes Ziel“, sagte die Salzburgerin im Hinblick auf das Großereignis von 24. Februar bis 7. März 2027 in Falun (Schweden). Das Trainerteam ist neu, die Vorbereitung lief glatt. „Es läuft eigentlich ganz gut.“
Der italienische Coach Tommaso Custodero löste im Sommer den Deutschen Falk Göpfert als Langlauf-Cheftrainer ab. „Das hat eigentlich von Anfang an gut funktioniert. Für die Motivation ist es immer gut, wenn ein bisschen ein Wechsel da ist. Man sieht das dann erst immer nach ein paar Monaten, wie dann wirklich die Zusammenarbeit ist. Aber momentan bin ich sehr zufrieden“, beschrieb Stadlober die Eindrücke der ersten Monate.
Skating-Technik verbessert
Der Fokus habe sich etwas vom Höhen- zum Techniktraining verschoben. „Gerade Skating ist so meine schwächere Disziplin noch gewesen, was die Skitechnik betrifft. Da haben wir sehr viel gemacht, und ich fühle mich schon besser.“ Es sei beruhigend, „gesund und verletzungsfrei durchgekommen“ zu sein. „Ich habe die Saisonvorbereitung bis jetzt einmal ohne Abstriche eigentlich durchziehen können.“ Aktuell geht man in der Ramsau zu Werke, aufgrund der Wettersituation auf Skirollern. Daneben steht intensives Krafttraining am Programm.
Am 2. November bricht der Tross dann in den hohen Norden auf, wo in Muonio, 200 km nördlich des Polarkreises, auf einer Snowfarming-Loipe trainiert wird. Selbst dort sei „nicht mehr der Winter, den man sich vorstellt“, betonte Stadlober. „Ohne Snowfarming geht es sowieso nicht mehr. Und bei den Skandinaviern ist super, dass sie gleich einmal vier, fünf Kilometer auflegen. Kurze Snowfarming-Loipen gibt es ja bei uns auch in der Ramsau, aber eben nur 500 Meter oder so. Das ist einfach zu wenig.“
WM- und Weltcupbann soll gebrochen werden
Zweimal schon (2021 und 2025) verpasste Stadlober als Vierte das WM-Stockerl nur hauchdünn, in Falun würde sie den Medaillenbann nur allzu gerne brechen. „Ich habe schon so viele Top-Ten-Platzierungen. Das ist jetzt nicht mehr so das, was mich noch reizt. Gerade die Medaille, das ist das Ziel, was mich da noch antreibt. Und natürlich der erste Weltcupsieg“, betonte sie. Im Weltcup wartet sie nach wie vor auf den ersten Erfolg. Fünfmal war sie Zweite, dreimal davon in den vergangenen beiden Saisonen. Die Zeit scheint reif zu sein.
Ob sich die Hoffnungen erfüllen, könnte auch Auswirkungen auf den weiteren Karriereverlauf haben. „Ich bin schon lange dabei und ja doch nicht mehr die Jüngste. So zwei Jahre würde ich schon noch gerne laufen“, bekräftigte Stadlober. Ob Kraft und Motivation noch bis Olympia 2030 in den französischen Alpen reichen, bleibe abzuwarten – dann wäre sie immerhin schon 37. „Schauen wir, ob ich dann noch einmal die Spiele angehe. Das ist noch offen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.