Stadlober fokussiert: „WM-Medaille fehlt noch“

WM- und Weltcupbann soll gebrochen werden

Zweimal schon (2021 und 2025) verpasste Stadlober als Vierte das WM-Stockerl nur hauchdünn, in Falun würde sie den Medaillenbann nur allzu gerne brechen. „Ich habe schon so viele Top-Ten-Platzierungen. Das ist jetzt nicht mehr so das, was mich noch reizt. Gerade die Medaille, das ist das Ziel, was mich da noch antreibt. Und natürlich der erste Weltcupsieg“, betonte sie. Im Weltcup wartet sie nach wie vor auf den ersten Erfolg. Fünfmal war sie Zweite, dreimal davon in den vergangenen beiden Saisonen. Die Zeit scheint reif zu sein.