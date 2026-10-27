Charlène & Albert trauern um Antoine de Massy (29)

Vater ist Enfant terrible der Grimaldis

Antoines Vater, Baron Christian de Massy gilt als das Enfant terrible der Grimaldis: Der 77-Jährige ist viermal geschieden und lebte ein turbulentes Abenteurer-Leben. Wie es heißt, habe ihn das einst eine Rüge seines Onkels Fürst Rainier eingebracht, der seinen Neffen nach Argentinien verbannt haben soll.