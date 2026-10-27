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Suchhunde im Einsatz

„Luna“ spürte vermissten Pensionisten (83) auf

Niederösterreich
27.10.2026 07:55
Suchhündin „Luna“ führte die Helfer zudem Vermissten.
Suchhündin „Luna“ führte die Helfer zudem Vermissten.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Spurlos verschwunden war am Nationalfeiertag ein Pensionist in Melk (NÖ). Am Nachmittag lief eine großangelegte Suchaktion nach dem demenzkranken 83-Jährigen an. Polizeihubschrauber, Suchhunde und Einsatzkräfte durchkämmten die Umgebung der Stadt. Auch Spürnase „Luna“ war im Einsatz.

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Am späten Montagnachmittag wurde von der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich Alarm ausgelöst. In Melk war ein 83-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Binnen kurzer Zeit rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Diensthunden und Drohen aus. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert, und alle Rettungs- und Suchhundeorganisationen des Landes schlossen sich der Suchaktion an.

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Stundenlang durchkämmten die Helfer große Gebiete der Stadt und deren Umgebung. Schließlich kam die erlösende Nachricht. Suchhündin „Luna“ von der österreichischen Hundesport-Union hatte den Vermissten in einem unwegsamen Waldstück außerhalb der Stadt aufgespürt. Der Pensionist wurde geborgen und der Rettung übergeben, die den Demenzkranken ins Krankenhaus brachte.

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