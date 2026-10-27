„Luna“ spürte vermissten Pensionisten (83) auf

Am späten Montagnachmittag wurde von der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich Alarm ausgelöst. In Melk war ein 83-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Binnen kurzer Zeit rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Diensthunden und Drohen aus. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert, und alle Rettungs- und Suchhundeorganisationen des Landes schlossen sich der Suchaktion an.