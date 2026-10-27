„Luna“ spürte vermissten Pensionisten (83) auf

Spurlos verschwunden war am Nationalfeiertag ein Pensionist in Melk (NÖ). Am Nachmittag lief eine großangelegte Suchaktion nach dem demenzkranken 83-Jährigen an. Polizeihubschrauber, Suchhunde und Einsatzkräfte durchkämmten die Umgebung der Stadt. Auch Spürnase „Luna“ war im Einsatz.
Am späten Montagnachmittag wurde von der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich Alarm ausgelöst. In Melk war ein 83-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Binnen kurzer Zeit rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mit Diensthunden und Drohen aus. Auch der Polizeihubschrauber wurde angefordert, und alle Rettungs- und Suchhundeorganisationen des Landes schlossen sich der Suchaktion an.
Erfolgreiche Suche
Stundenlang durchkämmten die Helfer große Gebiete der Stadt und deren Umgebung. Schließlich kam die erlösende Nachricht. Suchhündin „Luna“ von der österreichischen Hundesport-Union hatte den Vermissten in einem unwegsamen Waldstück außerhalb der Stadt aufgespürt. Der Pensionist wurde geborgen und der Rettung übergeben, die den Demenzkranken ins Krankenhaus brachte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.