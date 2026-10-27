18-Jähriger nach schwerem Crash eingeklemmt

Weil er einem Reh ausgewichen sei, war ein 18-jähriger Lenker in OÖ mit seinem Mercedes gegen 03.38 Uhr auf eine Böschung geraten und dort mit einem Baum kollidiert. Dabei überschlug sich das Fahrzeug zweimal, der Motor wurde herausgerissen. Der junge Mann wurde im Auto eingeklemmt, musste befreit werden.
Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 27. Oktober 2026 um 03.38 Uhr auf der B 124 von Unterweiterdorf kommend in Richtung Pregarten, Gemeindegebiet Wartberg/Aist, als ihm laut seinen Angaben ein Reh über die Fahrbahn lief. Er wich dem Reh nach rechts aus, geriet dabei mit seinem Pkw auf das Straßenbankett und fuhr in der dortigen Böschung neben der Fahrbahn weiter, bis er auf einen Baum prallte.
Daraufhin überschlug sich sein Pkw zweimal seitlich und er kam auf den Rädern in der Böschung zum Stillstand. Der Aufprall war derart heftig, dass der Motorblock herausgerissen wurde.
Verletzt ins Krankenhaus
Der 18-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg/Aist mit der Bergeschere herausgeschnitten werden.
Er wurde vom Notarzt erstversorgt und von der Rettung Pregarten ins LKH Freistadt mit mittelschweren Verletzungen eingeliefert.
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