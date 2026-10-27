18-Jähriger nach schwerem Crash eingeklemmt

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 27. Oktober 2026 um 03.38 Uhr auf der B 124 von Unterweiterdorf kommend in Richtung Pregarten, Gemeindegebiet Wartberg/Aist, als ihm laut seinen Angaben ein Reh über die Fahrbahn lief. Er wich dem Reh nach rechts aus, geriet dabei mit seinem Pkw auf das Straßenbankett und fuhr in der dortigen Böschung neben der Fahrbahn weiter, bis er auf einen Baum prallte.