21 Tote bei Drohnenangriff auf Markt in Darfur

Massive Stromausfälle

In der sudanesischen Hauptstadt Khartum trafen unterdessen Drohnen der RSF-Miliz ein Kraftwerk. Die Drohnen hätten ein Umspannwerk ins Visier genommen und damit die Stromversorgung in weiten Teilen der Bundesstaaten Khartum und Al-Jazirah gestört. Bereits am vergangenen Dienstag hatte es Angriffe auf fünf Kraftwerke im Sudan gegeben, die zu massiven Stromausfällen in vier Bundesstaaten geführt hatten.