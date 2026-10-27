Get Well Soon: „Gut: Das Projekt ist gescheitert“

Haben sich bei der Arbeit an dem Album bei dir Fragen beantworten oder nebulöse Wälder lichten lassen oder bist du von den Themen KI und digitale Welt noch mehr überfordert als es vorher der Fall war?

Es hat mir zumindest die Arbeit nicht leichter gemacht. Gelegentlich ist die KI praktisch, aber ich benütze sie nicht exzessiv. Für Recherchen ist sie toll, nicht aber für kreative Arbeit. Die gute Nachricht ist: Das Projekt ist gescheitert. Zu sagen, ich schaue mir mal an, was die KI so macht, hat nicht dazu geführt, dass ein Album dabei rausgekommen wäre, das meinen künstlerischen Ansprüchen Genüge getan hätte. Andererseits weiß ich, dass ich heute sicher das eine oder andere Mal darauf reinfallen würde, wenn man mir KI-Musik vorspielt - deshalb soll sie gekennzeichnet werden. Dann verlieren die Leute das Interesse, weil sich niemand freiwillig Musik aus dem Computer anhört. Einen Erkenntnisgewinn an sich habe ich nicht. Außer vielleicht, dass es schnellstmöglich eine Urheberrechtsregelung geben und das man aufpassen muss, weil sich die KI exponentiell entwickelt. Wenn es in dem Tempo weitergeht, schaut es in zehn Jahren finster aus - man müsste schon jetzt viel strenger und stärker entgegensteuern.